publié le 19/06/2017 à 15:31

Dans ce crash test, l'équipe du Night Show a essayé un stylo magique. Le principe est simple, il s'agit d'un stylo, ressemblant à un bic classique, qui retient un petit bout de papier déroulant de moins de 20 cm de long dans une entaille. Cette antisèche n'est pas vraiment discrète selon Marion. Le papier déroulant est en plus difficile à ranger dans le stylo. L'équipe a bien rappelé que la triche est sévèrement sanctionnée et ne valide pas ce crash test.



Anne-So pour tester ce stylo a écrit une citation de Socrate. Elle suggère de l'utiliser pour une autre raison bien plus marrante : échanger des mots en classe avec son mec ou sa meuf. Enfin Marion pense que réussir un examen après avoir triché est vraiment nul. Enfin l'équipe a parlé des méthodes de triches les plus dingues à travers le monde. Par exemple une étudiante a cousu les réponses de son examen en mandarin sur ses vêtements. Malheureusement pour elle son examinateur avait des notions de la langue chinoise.