Taylor Swift - Look What You Made Me Do (Lyric Video)

publié le 25/08/2017 à 18:46

Après 3 ans d'absence Taylor Swift revient et frappe fort avec un titre aux accents de règlement de comptes. Souvenez-vous. En 2009 la pop-star américaine avait reçu le trophée de la meilleure chanteuse lors des MTV Vidéo Music Awards, ce qui n'avait pas manqué de mettre Kanye West hors de lui. Le rappeur avait clamé haut et fort que celle qui méritait ce trophée était Beyoncé.



Une autre altercation entre les deux artistes a eu lieu le jour de la sortie du titre Famous de Kanye West. Dans un passage de ce morceau, il dit : "Je sens que moi et Taylor on a encore une chance de faire l'amour. Pourquoi ? J'ai rendu cette p**e célèbre."

Ce 25 août, Taylor Swift règle, en musique, ses comptes avec Kanye West, avec Look What You Made Me Do : "J'ai une liste de noms, et le tien est surligné en rouge." Elle annonce ouvertement qu'elle ne compte plus se laisser faire : "Oh je suis désolée, l'ancienne Taylor ne peut pas répondre au téléphone maintenant. Pourquoi ? Oh parce qu'elle est morte."



La chanteuse américaine revient sur le devant de la scène en faisant table rase du passé et en adoptant une toute nouvelle attitude. Elle a supprimé tous les contenus de ses comptes Instagram, Twitter et Facebook, pour ne laisser place qu'à la promotion de son album à venir le 10 novembre prochain, Réputation.