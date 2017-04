publié le 24/04/2017 à 17:51

Vous passez beaucoup de temps à regarder des vidéos sur Youtube, mais savez-vous lesquelles ont été les plus vues ? On y compte beaucoup de clips musicaux mais pas que !



Parmi les dix premiers, on retrouve Gangnam Style de Psy en première position. Avec près de 3 milliards de vues, vous avez forcément déjà entendu ce titre. La chanson de l'humoriste décalé sud-coréen a fait le tour du monde. Le compteur de vues est resté bloqué à 2.819.976.794 vues car la marque n'avait pas prévu que plus de vues seraient possibles.

Derrière Psy, le titre originale de Fast & Furious 7 : See You Again de Wiz Khalifa ft Charlie Puth. Un clip reprenant des captures du film et de Paul Walker afin de lui rendre hommage à la suite de son décès survenu en 2013. Sorry de Justin Bieber se place juste derrière. Son morceau avait fait polémique, le chanteur canadien a été accusé d'avoir plagié le titre Ring The Bell de la chanteuse Casey Dienel.



Pour ce qui est de la suite du classement on retrouve dans l'odre Uptown Funk de Mark Ronson ft Bruno Mars, disque de diamant aux États-Unis, ce qui correspond à plus de 10 millions d'exemplaires vendus. Juste derrière se place un dessin animé Masha and the bear très populaire en Russie. À la sixième position : le clip Shake It Off de Taylor Swift qui a très vite dépassé le milliard de vues sur Youtube.



Ensuite, on retrouve Bailando de Enrique Iglesias, suivi de Blank Space de Taylor Swift. La chanteuse américaine est citée pour la deuxième fois dans ce classement ! Major Lazer & Dj Snake avec Lean On se place en neuvième position, juste devant Adele et son titre phare Hello.