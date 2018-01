publié le 31/01/2018 à 16:24

Quand vous avez des doutes sur votre couple, le "Sexy Chocolat" est là pour vous aider. Le principe ? Karel prend contact avec votre moitié en se faisant passer pour un vendeur de chocolats érotiques. Il explique que pour faire connaitre sa boutique, il est prêt à envoyer une boite de chocolats à l'élu(e) de votre cœur.



Dans cette séquence, Olivier se pose beaucoup de questions sur sa relation avec Gaëlle. Karel contacte donc la jeune femme et tente de lui faire avouer la vérité. Après quelques minutes d'hésitation, la jeune femme commence à se confier. "J'ai personne dans ma vie," lance t-elle.

Karel essaye d'en savoir plus. Elle lui parle alors de ses occupations comme la salle de sport et d'une rencontre en particulier. Quand toutes ces révélations ont été dites, Karel lui passe directement Olivier. On vous laisse découvrir sa réaction en vidéo.