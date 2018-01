publié le 15/01/2018 à 16:03

Le célèbre YouTubeur, IbraTV, était l'invité de Marion et Anne-So dans Le Night Show pour parler de son nouveau restaurant de burgers parisien. La spécialité du Black and White Burger, c'est de créer des sandwichs originaux comme celui présenté dans la vidéo avec du pain noir au charbon naturel. Pour en faire la promotion, Anne-So s'est mise en tête de lui trouver de nouveaux clients chez le plus gros concurrent de burgers : Mac Donald.



En caméra cachée, accompagnée de quelques membres de l'équipe, elle est entrée dans le fast-food à la recherche de testeurs. Elle s'est dirigée très rapidement vers un monsieur commandant son repas aux bornes automatiques. Ne semblant pas très apprécié la démarche, elle s'est directement pris un refus. Un membre du Mac Do, intrigué par sa présence, lui a demandé des explications la laissant néanmoins continuer son test. Elle est même allée jusqu'à parler dans un mégaphone pour mieux se faire entendre et remarquer.