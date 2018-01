publié le 03/01/2018 à 14:37

Vous avez du mal à vous remettre d'une grosse soirée ? Pas de panique Le Night Show a trouvé plusieurs solutions pour vous aider. Elles viennent de différents pays mais ne sont pas toutes évidentes. L'ensemble de l'équipe a testé ces méthodes insolites.



En Estonie, ils se mettent des chaussettes imbibées de vodka pour lutter contre la gueule de bois. En Islande, ils préparent un mélange original composé d'eau, de miel et de vinaigre de cidre. Les polonais, eux, utilisent du jus de cornichon pour se dé-saouler. À Porto-Rico ils se frottent même un citron sous les aisselles.

La méthode la plus insolite est sans doute celle pratiquée en Mongolie. Certains habitants dégustent des yeux de moutons dans du jus de tomate. L'odeur de moisi et l'aspect dégoûtant n'ont pourtant pas éloigné Enzo et Thibault. Ils ont tous les deux croqué dedans... On vous laisse découvrir leur réaction.