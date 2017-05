VIDÉO - "Lovin'Fun" parodie "Domino" de David Carreira

publié le 23/05/2017 à 13:55

Vous sentez ? Ca sent l’été, les vacances au soleil, les cocktails les pieds dans l’eau… Mais surtout, ça sent le clip de Karel Feat les Fragiles ! Dans l’équipe de Lovin’Fun il y a les Fragiles, Geoff le réalisateur et Guillaume le Standardiste ! Tout au long de la saison, Karel et toute l’équipe n’ont pas arrêté de les chambrer vis à vis de leur philosophie de vie : shaker de protéines midi et soir, salle de musculation tous les matins ! En d’autres mots, de véritables beaux gosses qui prennent soin de leur corps et fond baver toutes les auditrices de Lovin’Fun !



Quand Domino de David Carreira est passé dans l’émission entre 20h et 22h, Guillaume du standard a chanté en rigolant : "Pour être beau l’été faut des abdominaux..." et c’est comme ça que Domino est devenu abdominaux.



À travers la parodie de David Carreira, Karel vous balance avec humour tous les bons tuyaux pour être le stéréotype du mec canon et pécho sur la plage cet été ! Tu veux faire partie de la #TeamFragile ? Enfile tes baskets, on se retrouve à la salle pour soulever de la fonte.