publié le 07/03/2017 à 17:49

Un auditeur, Tom, a voulu participer au jeu Fallait pas demander pour repartir avec un drone. Il a fait croire à son pote qu'il avait couché avec sa future femme. Le problème est qu'il ne pensait sûrement pas que son pote le prendrait aussi mal.



En même temps le pauvre : son mariage a l'air de lui tenir à cœur car directement en décrochant, il lui en parle "et gros le mariage ça avance de ouf, et franchement on va passer un vrai bail". Mais surtout il a carrément choisi Tom comme témoin de son mariage...

Celui-ci a tout de suite déchanté quand Tom lui a annoncé la fausse nouvelle "en fait l'année dernière gros, on a couché ensemble". Direct après cette information, le pote de Tom a carrément pété un câble et a commencé à insulter de tous les noms Tom et sa future femme... Karel a donc fini par reprendre la parole pour calmer le jeu et lui annoncer que ceci n'était qu'un canular. Rassurez-vous, Le Doc a demandé immédiatement au pote de Tom de s'excuser auprès de sa future femme pour toutes les insultes qu'il avait lancées !