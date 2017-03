publié le 01/03/2017 à 11:35

Tom, un auditeur, a avoué en direct à son cousin qu'il a couché avec... sa future femme ! Mais rassurez-vous ce n'est qu'une blague, il joue à Fallait pas demander, dont le but est de rendre dingue son interlocuteur pour remporter le cadeau en jeu, en l'occurrence un drone.



Tom est en ligne avec son cousin, Kevin. Le jeune homme lui explique qu'il ne peut plus être le témoin de son mariage, et pour cause, il lui avoue avoir couché avec sa future femme, Stéphanie, il y a un an. Kevin n'y croit pas et appelle cette dernière pour avoir sa version. Étonnée, Stéphanie ne comprend pas ce qu'il se passe et se défend tant bien que mal.



Peine perdue, la jeune femme se fait insulter, et Kevin va même jusqu'à lui demander violemment de faire ses valises et de partir. Karel finit par reprendre la conversation pour couper court à la blague. Kevin hallucine d'être sur Fun Radio, mission réussie pour Tom qui repart avec son drone, Stéphanie en recevra un également en compensation de cette blague.