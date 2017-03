publié le 24/03/2017 à 16:58

Nico le pervers est de retour. Il a contacté Lovin'Fun pour pouvoir discuter avec Alice. Il lui a demandé si elle avait pour habitude de se caresser. Déconcertée par cette demande, l'animatrice a contourné la question en lui répondant qu'il lui arrivait de se toucher le nez. Nico le pervers n'a pas lâché l'affaire pour autant.



Il lui a demandé comment elle était habillée, Alice lui a décrit sa tenue : un t-shirt long et un gros gilet. Karel et Le Doc en ont rajouté en disant qu'elle portait un grand décolleté. Puis Nico lui a parlé de sa lingerie, il voulait savoir s'il lui arrivait de venir sans rien. Tout d'un coup, il s'est arrêté de parler, et a repris la conversation 10 secondes plus tard en faisant un bruit très étrange. Toute l'équipe a compris que Nico le pervers était en train de se caresser au téléphone pendant qu'il parlait avec Alice, ce qui a mis fin à la conversation.