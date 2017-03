publié le 16/03/2017 à 12:24

Valentin, un auditeur âgé de 21 ans a appelé à l'aide l'équipe de Lovin'Fun. Le jeune homme a eu un coup de coeur pour une fille, Caroline, qui n'a pas répondu positivement à ses avances. Mais elle l'a mis au défi : si Valentin arrive à contacter Karel, elle pourrait changer d'avis.



Cette information n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Caroline s'est ainsi retrouvée en ligne avec Karel pour son plus grand plaisir. Elle a pu lui souhaiter un joyeux anniversaire en direct et était très émue et impressionnée d'être en ligne avec l'animateur.

Après avoir échangé quelques mots avec l'équipe, elle ensuite discuté avec Valentin. Caroline n'arrive pas à croire que le jeune homme a réussi à appeler Karel. Elle pense donc pouvoir envisager quelque chose avec Valentin, car il lui a fait ce beau cadeau. Cela lui prouve qu'il a un grand cœur et l'envie de la rendre heureuse.