publié le 04/08/2017 à 13:01

Encore un titre de l'été ! Comme il l'avait annoncé sur Fun Radio lors de son interview à Tomorrowland, Kungs a dévoilé ce 4 août, son nouveau morceau. Intitulé More Mess, le DJ a produit ce titre avec Olly Murs, chanteur anglais ayant auparavant collaboré avec Flo Rida sur Troublemaker, et la rappeuse montante belge Coely.



Trois univers qui n'ont rien à voir et pourtant le rendu est surprenant. Kungs démontre et confirme son talent en proposant un titre dans un genre inhabituel, la funk. Il continue de nous étonner après le succès de son album Layers, contenant ses principaux cartons I Feel So Bad et surtout This Girl, qui, un après sa sortie, plaît toujours autant : "Je reçois beaucoup de snapchat en ce moment où j'entends les DJ's reprendre This Girl." Ce morceau funk s'inscrit dans un style tout nouveau pour l'artiste, il n'a pas fini de nous étonner !

My new single #MoreMess feat @ollymurs & @coelycoely is OUT NOW ¿ Hope you'll like it! ¿ Link in bio Une publication partagée par Kungs (@kungsmusic) le 4 Août 2017 à 2h49 PDT