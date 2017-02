VIDÉO - Kungs en direct d'une soirée privée Fun Radio

Kungs est venu mixer pour une soirée privée avec un public déchainé sur ses plus gros tubes.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 04/02/2017 à 08:27

Kungs est venu le vendredi 3 février d'abord dans les studios de Fun Radio, puis sur un bateau spécialement transformé en boîte de nuit pour cette soirée privée Fun Radio. Avant de prendre les platines de ce Party Fun exceptionnel, Kungs a répondu aux questions de JB et Adrien Toma et s'est ensuite dirigé au pied du Trocadero au port Henri IV plus exactement pour monter à bord du bateau. Le public était déjà présent et attendait avec impatience de l'entendre mixer.



Matt (notre animateur Fun Radio) a lancé les festivités à bord du bateau pour ensuite laisser ses platines à partir de 22h à Kungs qui nous a offert un set exceptionnel avec tous ses plus gros titres. Tout en longeant les plus beaux monuments de Paris, les 250 invités qui ont eu la chance de monter à bord du bateau ont pu profiter de ce mix exceptionnel et se déchaîner sur les plus gros tubes du moment. Adrien Toma a ensuite repris les platines pour terminer en beauté cette soirée qui laissera aux invités des souvenirs inoubliables.