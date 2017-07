VIDÉO - Tomorrowland 2017 : Kungs : "Je prévois de sortir un morceau très bientôt"

publié le 21/07/2017 à 21:59

Juste avant de monter sur la scène My House de Tomorrowland, Kungs est venu dans le studio de Fun Radio. Âgé de 20 ans, c'est l'un des plus jeunes DJ's du monde et pourtant l'un des plus connus. Son titre This Girl l'a propulsé sur le devant de la scène et lui a permis de se classer parmi les meilleurs DJ's mondiaux.



Ce titre a dépassé les frontières et fait un carton à l'international. Kungs est d'ailleurs très étonné du succès de ce morceau qui perdure un an après sa sortie : "Je reçois beaucoup de snapchat en ce moment où j'entends les DJ's reprendre This Girl."

Côté actualité, Kungs a annoncé une exclusivité sur Fun Radio : "Je prévois de sortir un morceau le 4 août, je vous le dis en exclusivité sur Fun Radio. Ce sera un morceau plus pop que ce que j'ai fait jusqu'à présent, qui sent bon l'été et qui va faire danser avec des marques funk." Puis il a ajouté : "Il y a 2 artistes plus ou moins connus sur ce titre, j'en suis fier et j'ai hâte qu'il sorte."



Cette journée à Tomorrowland était particulière pour Kungs : "C'est un grand bonheur d'être là aujourd'hui." Il a été invité par Martin Solveig à jouer sur la scène My House. A l'occasion de l'interview, il nous a d'ailleurs confié : "J'ai une très bonne relation avec DJ Snake, David Guetta et Martin Solveig. Ça me fait très plaisir car je suis un grand fan de ces trois personnes-là."



Concernant ses projets estivaux Kungs compte prendre du repos : "Le mois de juillet est très rempli, c'est un truc de fou ce que je suis en train de vivre." Après ce mois intense, il ira se reposer à l'autre bout du monde pour faire le point sur ces deux années de dingue qu'il a vécues et revenir reboosté.