VIDÉO - The Chainsmokers dévoilent leur premier album "Memories... Do not open"

publié le 07/04/2017 à 11:40

The Chainsmokers enchaînent les succès. Le duo américain sort ce 7 avril 2017 leur tout premier album : Memories... Do not open. Encore une fois, ils ont su nous séduire et nous surprendre. Un titre a particulièrement attiré notre attention dans la tracklist : It Won't Kill Ya en featuring avec Louane. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la chanteuse française a prêté sa voix à ce morceau et la collaboration est à la hauteur du talent de The Chainsmokers. Louane y susurre des mots en français comme "Mon amour..." et apporte quelque chose de charmant à ce titre électro. Pour l'écouter ? Rendez-vous sur Fun Radio !





Emily Warren, avec qui The Chainsmokers a déjà collaboré sur différents titres : Until You Were Gone, My Type ou encore Paris, revient sur un nouveau morceau Don't Say. Les trois artistes s'associent toujours aussi bien ! Sur Memories... Do not open, on retrouve aussi le titre que vous entendez déjà partout : Something Just Like This en featuring avec Coldplay, un des cartons de ce début d'année. Le duo de producteurs proposent donc un album réjouissant avec de nombreuses collaborations toutes aussi réussies les unes que les autres.