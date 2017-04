publié le 19/04/2017 à 13:19

Vous ne connaissez pas le jeu "J'Kiffe ta mère" ? Le principe est simple et très efficace... Un auditeur appelle l'équipe de Vinz pour faire croire à un de ses potes qu'il a des vues sur sa maman. Tout un programme ! Mardi 18 avril soir, c'est Lucas qui voulait faire rager son copain, Adrien. Vinz s'assure d'abord que c'est avant tout une blague. L'auditeur n'a pas de vue ni de sentiments pour la mère de son pote. Le canular peut commencer. L'équipe de Vinz ne va pas être déçue.



Effectivement, dès que Lucas avoue à Adrien être attiré par sa mère, ce dernier ne comprend pas, se dit que c'est complètement impossible et traite son pote de tous les noms... Adrien se relaxe quand le jingle de la radio retentit et qu'il comprend que tout ça n'est qu'une blague ! Grâce au sang chaud de son pote Lucas, gagne indéniablement le jeu.