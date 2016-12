Maxime, un auditeur, a fait une déclaration d'amour à sa meilleure amie Johanna, mais ça ne s'est pas passé comme prévu...

> Un auditeur fait une révélation à sa meilleure amie dans l'émission de Vinz

par Laura Lefebvre publié le 27/12/2016 à 12:28

Maxime a téléphoné à Vinz pour qu'il l'aide à déclarer sa flamme à sa meilleure amie depuis la 5ème, Johanna. Vinz prévient Maxime, si Johanna n'est pas réceptive, il l'aidera en disant que tout cela n'était qu'une blague. Maxime se retrouve au téléphone avec Johanna, à qui il va enfin pouvoir tout lui avouer. Sa technique est de lui faire croire qu'il a rencontré une fille, afin de voir sa réaction.



Maxime lui dit que la fille qu'il a rencontré lui plaît beaucoup, et il lui demande des conseils car il a prévu une soirée avec elle demain. Il a besoin de savoir comment s'habiller, comment se comporter... Maxime souhaite aussi savoir si son idée de dîner romantique est une bonne chose, et Johanna le rassure en lui disant que c'est un super premier rendez-vous.



Puis Maxime se lance et dévoile à Johanna que s'il a préparé tout ça, ce n'est pas pour une inconnue mais bien pour elle... Il lui avoue qu'il ne cesse de penser à elle dès lors qu'il est avec une autre fille, mais Johanna ne réagit pas positivement à toutes ses avances. Pour elle, il est comme son petit frère et elle ne se voit absolument pas en couple avec lui.

Vinz sauve les meubles en reprenant la conversation et en disant à Johanna que tout cela n'était qu'une blague ! Il ne reste plus qu'à espérer pour lui qu'elle n'écoutera pas l'émission dans son intégralité...