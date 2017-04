VIDÉOS - Jack Perry devance Jax Jones dans le Fun Club 40

publié le 29/04/2017 à 20:02

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Alors que You Don't Know Me de Jax Jones était numéro la semaine passée, Jack perry prend la tête du classement avec son titre Livia. En troisième position on retrouve Basada avec Get Get Down.



Très belle remontée de Alok, Bruno Martini qui se retrouve à la dix-neuvième place avec son titre Hear Me Now, qui a gagné 10 places.



La plus lourde chute cette semaine revient à Nevada et The Mack qui se retrouve cette semaine à la seizième position après avoir perdu 8 places.