The Boy Next Door, Fresh Coast feat. Jody Bernal - La Colegiala (Official Music Video)

publié le 23/09/2017 à 20:03

C'est le retour du Fun Club 40. Chaque semaine, retrouvez le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Cette semaine c'est Boy Next Door avec La colegiala qui est en tête.Il devance toujours Martin Solveig avec son titre All stars à la 2ème place. Celui qui ferme le podium et qui, en même temps, gagne deux places c'est Jax Jones avec Instruction.

La très belle remontée du classement vient de Celtik avec Kilt. En gagnant pas moins de 17 places, il se retrouve 5ème . Autre progression remarquée, Tribalia avec Arriba qui se trouve au 7ème rang.



En revanche c'est la chute pour Laurent H et son titre La Tarantelle 2K17 qui perd 13 places. Il est donc 19ème.