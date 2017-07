VIDÉO - EMF 2017 : Martin Solveig : "C'était un moment magique"

publié le 15/07/2017 à 11:11

Le 14 juillet, jour de la fête nationale, Martin solveig s'est produit sur la mainstage de l'EMF. Pour cette occasion il avait préparé un set bien spécifique : "Je me mets une pression sur les shows français [...] Je travaille beaucoup pour partager des moments spéciaux avec le public." Lors de son set il s'est mis à chanter la Marseillaise au moment où la patrouille de France survolait le festival : "C'était un moment magique."





La veille Martin Solveig était au Pacha à Ibiza avec David Guetta et Bob Sinclar. Chaque année ils se retrouvent à cette date : "On est des copains, on se connaît depuis 20 ans." Adrien Toma lui a demandé pourquoi ne pas venir en France pour ce rendez-vous annuel, ce à quoi il a répondu : "Pourquoi pas !"

Puis Martin Solveig a parlé de All Stars, son dernier titre en date. "J'avais des bases mélodiques et harmoniques sur ce morceau depuis 3 ans et demi. J'ai joué une version où je chante avec une autre artiste qui a participé à l'écriture des paroles, mais il y a quelque chose qui bloquait." En travaillant avec Alma, la chanteuse est tombée sur ce morceau et l'a adoré. Ensemble ils l'ont repensé pour donner ce résultat dont Martin Solveig est très satisfait.



Sur scène il a joué ce titre et s'est adressé aux festivaliers : "Quand j'ai écrit ce morceau j'ai pensé à vous." Martin Solveig a ensuite expliqué en interview que le public avait une place très importante : "Le public fait énormément, pour ne pas dire tout, dans la réussite d'un show ou d'un festival, c'est ce que j'avais envie de raconter."



Pour la suite, Martin Solveig sera à Lolapallooza le 22 juillet à Paris, puis à Tomorrowland. Vous le retrouverez peut-être prochainement en tant que juré dans The Voice, émission pour laquelle il a été approché : "On me l'a proposé, un jour peut-être, ça m’intéresserait."