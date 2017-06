publié le 13/06/2017 à 17:02

Cette année l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde se tient à Los Angeles. L'industrie du jeu vidéo y présente les prochaines sorties de jeux et de consoles. Pendant ces trois jours des innovations, des scènes inédites et des nouveautés feront leur apparition, de quoi réjouir les nombreux fans du monde entier. La sortie de la Xbox One X le nouveau jeu Star Wars Battlefront II, mais aussi le trailer d'Assasin's Creed Origins et de FIFA 18, sont les annonces qui ont marqué le public.



La 17e édition de l'Electronic Entertainment Expo (E3) a démarré fort : 15.000 billets ont été vendus pour accéder au temple du jeu vidéo. Des conférences, des tests de jeux, des gameplay inédits et des trailers à couper le souffle seront au menu de ces trois jours de conférences et de présentations. Afin de séduire des milliers de joueurs, l'organisation y a mit les moyens : écrans alignés, animations, nouvelles consoles etc...

1. "Need For Speed Payback"

Need For Speed est de retour cette année, il sera très scénarisé. Courses contre les policiers et rodéos urbains seront au rendez-vous, sans oublier les circuits de jours qui font leurs apparitions. Le jeu nous emmènera dans la ville fictive de Fortune Valley dans laquelle les joueurs pourront incarner trois pilotes : Tyler, Mac et Jess. Ils devront affronter un cartel mafieux tout au long de l'aventure. Il sortira le 10 novembre sur PC, XBOX One et PS4.

2. "FIFA 2018"

Pour les amoureux de football FIFA18 a été beaucoup mieux travaillé sur l'éclairage et l'ambiance de stade. Les animations et gestes des joueurs seront plus fluides et plus réalistes et surtout beaucoup plus naturels. L'ambiance de stade a également été retravaillé et les supporters présentent différentes animations, comme si on se retrouvait dans un vrai stade. De quoi rendre le jeu plus crédible avant sa sortie le 29 septembre prochain.

3. "Star Wars : Battlefront II"

Star Wars : Battleferont II est très très attendu. Le jeu s'est dévoilé avec un trailer de dingue et un gameplay ultra réaliste. Ce nouveau Battlefront devrait se réconcilier avec les joueurs puisqu'il offrira beaucoup plus de contenu que son prédécesseur. Combats au sol et dans les airs, le jeu offrira aux joueurs la possibilité d'incarner les héros des films, les Stromtroopers ainsi que les droïdes. Il sortira le 17 novembre sur PC, Xbox One et PS4.

> STAR WARS BATTLEFRONT 2 Trailer (2017)

4. La Xbox One X

Très attendue : la Xbox One X ! Elle sortira le 7 novembre en France au prix de 499 euros. La machine sera compatible avec le HDR et la 4K (ultra haute définition) ! Elle sera compatible avec tous les accessoires et tous les jeux de la Xbox One. La console présente un joli design et se veut beaucoup moins volumineuse que la précédente.

5. "Dragon Ball Z Fighter Z"

Dragon Ball Z Fighter Z proposera des affrontements en 3 contre 3 en 2D. Le casting complet n'a pas encore été dévoilé et de nouvelles informations devraient sortir dans les prochaines semaines. Néanmoins, on retrouvera les principaux personnages comme Goku, Gohan, Vegeta, Cell, Frieza et Majin Buu. La date de sortie n'a pas été précisée, mais l'éditeur japonais a tout de même indiqué qu'il sortira début 2018.

> DRAGON BALL Z FIGHTERS : OFFICIAL TRAILER - E3 2017

6. "Assasin's Creed Origins"

Assasin's Creed Origins était très attendu lui aussi. Le jeu nous enverra en Égypte antique. Les comportements des PNJ (personnages non jouables) seront beaucoup plus cohérents et le personnage principal, Bayek, sera plus direct et agressif. Il pourra d'ailleurs améliorer son équipement et ses armes directement auprès d'un forgeron ou en dénichant des objets rares. Assassin's Creed Origins sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One le 27 octobre.

> Assassin's Creed Origins: E3 2017 Gameplay Trailer | Ubisoft [US]

7. La conférence Sony

La conférence Sony s'est tenu cette nuit pour présenter les prochaines sorties des jeux vidéo. Le dernier Uncharted a fait sensation avec le trailer qui dévoile des environnements ouverts ainsi que des séquences spectaculaires, il sortira le 23 août prochain. Days Gone, un jeu de survie parmi les zombies, sortira l'an prochain sur PS4 et présente déjà un trailer et quelques gameplay impressionnants. Horizon Dawn Zero, de la réalité virtuelle ou encore Final Fantasy XV ont suscité un grand intérêt après cette première mise en bouche de la part de la firme nippone.