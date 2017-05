"Ultra Streetfighter 2", "RIME".... 5 jeux incontournables à tester

publié le 30/05/2017 à 13:34

Julien Tellouck a testé cinq jeux vidéo bientôt disponibles sur les différentes consoles et plateformes.

Si vous aimez les jeux vidéo, vous allez être servi. Que vous soyez un fan inconditionnel de PlayStation ou Nintendo, un joueur fidèle de la Xbox, ou encore un amoureux des applications sur smartphone ou tablette, vous y trouverez votre bonheur.



Des jeux de stratégies pour les plus malins, et des jeux d'actions-aventures pour les plus curieux, notre sélection conviendra à tous les types de joueurs. Jeux de combats pour les plus énergiques, RPG, jeux de basketball pour les sportifs ou d'aventures, le geek qui sommeille en vous sera enchanté. Vous pourrez retrouver tous ces jeux dans les semaines ou les mois à venir. En attendant leurs sorties, si vous êtes impatients, des gameplay sont déjà disponibles sur YouTube.

"Ultra Streetfighter 2", nouvelle version du jeu de combat

Ultra Streetfighter 2 sur Nintendo Switch est une nouvelle version du jeu de combat. Il est possible de choisir entre les visuels de l'ancienne version (Super Nintendo) et les styles modernes de la toute nouvelle version sur Switch. Un mode inédit utilise la reconnaissance de mouvements des manettes Joy Cons pour balancer des supers coups avec des gestes. Il reste un des meilleurs jeux de combat de l'histoire.

"RIME"

Disponible sur consoles et PC, ce jeu d'aventure vous glisse dans la peau d'un jeu garçon échoué sur une île déserte. Il faut donc explorer l'environnement qui nous entoure et résoudre les différentes énigmes pour comprendre les mystères de l’île.RIME est un jeu poétique avec une vraie identité graphique.

"The Surge"

Ce jeu de rôle tactique à la troisième personne vous plonge dans un monde futuriste, sombre, rempli de robots. Équipé d'une armure exosquelette on enchaîne les duels au corps à corps dans lesquels il faut bien analyser les différents points faibles pour vaincre son adversaire. Le jeu est à réserver aux joueurs exigeants. Il est dispo sur PC, Xbox et Playstation.

"NBA Playgrounds"

Le jeu de basket nous propose des matchs à deux contre deux dans une ambiance déjantée où tous les coups sont permis. La maniabilité très arcade permet de réaliser des dunks spectaculaires et même des supers tirs à quatre points. Il s'inspire de la référence NBA Jam et est disponible en téléchargement sur PC, Playstation 4 et sur la Nintendo Switch.

"Old Man Journey"

Ce jeu d'énigmes nous propose de suivre les aventures d'un vieil homme. Dans des niveaux dessinés à la main, on doit modifier le décor et déplacer des objets pour aider le héros à traverser des paysages. Le jeu est agréable à jouer et à regarder. Il est disponible en téléchargement sur l'Apple Store et sur Google Play.