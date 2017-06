Coldplay - "Don't Look Back in Anger" [Live at One Love Manchester 2017] (Oasis Cover)

publié le 06/06/2017 à 16:41

Un tragique événement a eu lieu le 22 mai 2017 à la fin du concert d'Ariana Grande se déroulant à Manchester. Une explosion a fait 22 morts et plus de cinquante blessés, laissant le Royaume-Uni et le monde entier endeuillé et sous le choc.



À la suite de cette tragédie, la pop-star américaine a annulé sa tournée, mais a tenu à rendre hommage à l'ensemble des victimes et des personnes touchées par cette attaque. Ariana Grande a organisé un événement baptisé One Love Manchester, le 4 juin. La jeune chanteuse de 23 ans a convié des artistes à la grande renommée comme Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry ou encore Pharell Williams pour montrer que tout le monde reste uni face à ces épreuves.

Cet événement exceptionnel a eu lieu à l'Old Trafford Cricket Ground de Manchester. Le concert s'est déroulé entre la joie et les larmes pour le public et tous les téléspectateurs qui ont pu visionné le show dans le monde.