publié le 12/05/2017 à 17:37

Nous vous avons concocté la playlist idéale pour vous accompagner tout le week-end. Lors de vos trajets, de vos soirées ou simplement posé chez vous, elle sera parfaite en toutes circonstances. Composée des dernières nouveautés comme le titre First Time, fruit de la toute première collaboration entre Kygo et Ellie Goulding. Un titre qu'on s'imagine écouter sur la route. Dans cette playlist, vous retrouverez aussi Something Just Like This de Coldplay et The Chainsmokers, un morceau événement sorti fin février et dont on ne se lasse pas.



Autre titre du moment à écouter ce week-end : Rollin de Calvin Harris, sorti ce 12 mai. Les premières écoutes nous enchantent et on se réjouit d'avance de l'entendre tout l'été ! Ecoutez aussi le dernier morceau d'Afrojack avec David Guetta : Another Life, ou encore Back For More de Feder. On vous laisse découvrir la suite de cette playlist à écouter dans n'importe quelle situation, elle fera toujours son effet. Il ne vous reste plus qu'a appuyer sur le bouton "play" !