Découvrez le classement des meilleurs titres dancefloor du moment.

04/02/2017

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Cette semaine, et de façon assez exceptionnelle, le top 3 reste inchangé. Kungs est toujours n°1 avec I feel so bad. En deuxième position on retrouve Sound of legend avec Blue suivi de Laurent H avec Better of alone.



Martin Garrix avec In the name of love gagne 31 places. Le DJ passe n°31 du Fun Club 40. Autre belle progression signée Sound of legend avec son titre Sweet. Il est 5ème et a gagné 14 places en une semaine.



Carta avec Shangai perd 22 places au classement et se retrouve en 33ème position, grosse chute cette semaine pour le DJ. Et enfin David Guetta avec Would i lie to you n'a pas de bon résultat également, le DJ français perd 8 place et passe 16ème du Fun Club 40.