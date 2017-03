publié le 24/03/2017 à 16:57

Du vendredi 24 au dimanche 26 mars, tout le monde se mobilise pour le Sidaction. Cette année "Jimmy fait l'con", Youtubeur suivi par 1,7 million de personnes, est le parrain de cette opération. Le but ? Obtenir un maximum de dons pour faire avancer la recherche sur le sida. Lovin'Fun rappelle que pour faire un don, il faut appeler le 110 ou envoyer un SMS au 92110, quel que soit l'opérateur, cela enverra 5 euros automatiquement et débité sur votre future facture.





L'équipe rappelle qu'il est important de se protéger à chaque rapport ! "Jimmy fait l'con" explique et montre aux auditeurs comment mettre un préservatif. Pour ce faire, il utilise un sextoy en y allant étape par étape. Pincer le réservoir, et dérouler doucement le préservatif jusqu'au bout. Le Doc rappelle qu'après avoir joui, il est important de retirer rapidement le préservatif en l'enlevant correctement (en tenant la base et en le déroulant).