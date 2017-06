publié le 02/06/2017 à 17:34

Cette semaine, plusieurs bons titres sont sortis, l'occasion pour nous de concocter une playlist à la veille d'un long week-end de 3 jours. Le très attendu Know No Better de Major Lazer fait bien entendu parti de notre sélection. Le trio américain a produit ce titre aux sonorités rap et électro avec 3 grands noms : Travis Scott, Camilia Cabello et Quavo.



Ensuite, nous avons choisi de vous faire (re)découvrir Don't Want You Back de Bakermat et Kiesza. La collaboration entre le DJ Néerlandais et la chanteuse canadienne donne un titre décalé, à la fois disco et électro. Deux morceaux originaux qu'on va écouter en boucle.

Découvrez également le nouveau titre de R3hab et Skytech nommé Marrakech. Un son très électro dans la lignée de ce à quoi nous a habitué le DJ marocain. Pour finir écoutez le tout dernier son de Seeb et Greg Holden, un son mélancolique mais dynamique.