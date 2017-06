publié le 01/06/2017 à 14:32

Pour ce nouveau titre très attendu Know No Better, Major Lazer s'est entouré de nombreux talents. Tout d'abord Camila Cabello, qui faisait partie du groupe Fifth Harmony mais qui a décidé de continuer sa carrière en solo depuis décembre dernier. On retrouve son jolie timbre sur le refrain.



Collaborer avec ceux qui signent un des plus gros titres de cette décennie, Lean On, est sans aucun doute un très bon tremplin pour la chanteuse américaine. On retrouve également sur ce morceau Travis Scott qui ajoute un côté rap au morceau et Quavo. C'est un mix des genres qu'on va adorer écouter cet été !



Know No Better sort toute juste deux ans après Peace Is The Mission, le dernier album studio du groupe qui a définitivement inscrit le nom Major Lazer au Panthéon des artistes mondialement reconnus en imposant leur son et leur influence. Ce dernier morceau est accompagné d'un EP surprise de 6 titres où l'on retrouve Sean Paul, Busy Signal, celui qu'on avait découvert avec Watch Out For This (Bumaye), Machel Montano ou encore Konshens, entre autres.