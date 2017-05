DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

publié le 03/05/2017 à 17:20

Nous partageons avec vous les derniers sons à écouter absolument ! Tout d'abord I'm The One de DJ Khaled avec Justin Bieber, Chance The Rapper, Lil Wayne et Quavo. La voix de Justin Bieber sur le refrain, les couplets chantés par les rappeurs et le rythme entraînant s'accordent parfaitement. Tout ce beau monde se retrouve dans un clip extravagant réalisé par Eif Rivera, qui a notamment collaboré avec Nicki Minaj et 50 cent. Ce morceau est extrait du futur album Grateful de DJ Khaled.





Autre morceau du moment : Bon Appétit de Katy Perry. Avant de dévoiler son titre la chanteuse a demandé à ses fans, via les réseaux sociaux, de faire une tarte à la cerise, la meilleure du monde apparemment, en leur donnant la recette sur Instagram. Ceux qui ont préparé les tartes les plus alléchantes ont eu le droit d'écouter le titre en avant première ! Une bonne manière de teaser son morceau. La chanteuse s'est associée à Migos pour Bon Appétit, leur collaboration donne lieu à un titre électro pop rythmé par un refrain en français.

Les autres titres sont tout aussi plaisants. Another Life de David Guetta et Afrojack avec la voix d'Ester Dean est un vrai carton. Kygo et Ellie Goulding ont signé leur toute première collaboration avec First Time. Leur titre empreint de nostalgie est une vraie réussite. Enfin écoutez le dernier son de R3hab Hallucinations et celui de Steve Aoki avec Without You.