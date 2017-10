publié le 19/10/2017 à 10:29

De 16h à 20h, du 18 au 21 octobre, Fun Radio vous fait vivre des émissions exceptionnelles en direct d’Amsterdam. L’émission de JB et Adrien Toma se délocalise durant ces quatre jours pour recevoir les plus grands DJs présents à l’Amsterdam Dance Event.



Pour ce premier jour Fun Radio a reçu, entre autres, Sam Feldt, qui a été le premier DJ à dévoiler une exclusivité : « Je sors un album fin novembre » a-t-il confié aux deux animateurs. Nous avons hâte de le découvrir, et surtout, de vous le faire découvrir.

Ce n’est pas le seul artiste à avoir révélé une exclusivité. Jay Hardway, DJ néerlandais, que vous avez découvert sur Fun Radio avec Need it en a fait de même : « J’ai deux titres à venir, un en solo et un avec Motio ».



Enfin Damien N-Drix a dévoilé sa futur collaboration : "Je vais sortir un titre avec Olivier Heldens" avant d'ajouter "J'aimerais produire un titre avec DJ Snake." Puis il a conclu sa venue en beauté en prenant les platines. Son mix et tous les autres sont à retrouver en vidéo (ci-dessus).



