publié le 17/10/2017 à 12:24

Fun Radio est là où les meilleurs DJs sont ! Et cette année encore, les DJs les plus influents de la planète se réunissent tous à l'Amsterdam Dance Event (ADE) du 18 au 22 octobre 2017.



Qui dit événement exceptionnel, dit dispositif exceptionnel. Pendant ces 4 jours intensifs, Fun Radio vous propose de vivre l’événement comme si vous y étiez de 16h à 20h en direct et en continue. Des interviews exclusives auront lieu avec de très nombreux artistes : Martin Garrix, Bob Sinclar, Don Diablo, Martin Solveig et bien d'autres encore. Tous les jours, nous vous inviterons à leur poser vos questions sur Facebook. Enfin grâce à la page Instagram et au compte Snapchat (funradiofr) de Fun Radio, vous aurez également accès aux coulisses.

Vous avez été nombreux, ces dernières semaines, à voter pour vos artistes préférés aux Fun Radio DJ Awards. L'heure est donc au dénouement. Toujours en direct d'Amsterdam, JB et Adrien Toma remettront les prix aux Djs. Ce sera à suivre en direct sur Fun Radio, en live et sur tous les réseaux sociaux ce vendredi 20 octobre de 16h à 20h.