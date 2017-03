TK Tycoon - On Me

Fedde Le Grand Rhythm of the night

MS Project - Won't Let The Sun

By Your Side Jonas Blue

Floorfilla On & On

Mosimann - Never let you go feat. Joe Cleere (Official video)

Dimitri Vegas & Like Mike vs Diplo - Hey Baby (feat. Deb's Daughter) [Official Music Video]

Ofenbach - Be Mine (Official Video)

Laurent H Better of alone

Jax Jones - You Don't Know Me ft. RAYE

Major Lazer - Run Up (feat. PARTYNEXTDOOR & Nicki Minaj) (Official Lyric Video)

Sound Of Legend - Sweet (La La La) (Official Video)

publié le 11/03/2017 à 20:02

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Cette semaine il n'y a que Sound Of Legend qui conserve sa place de leader dans le top 3. Don Diablo gagne deux places avec Cutting Shappes et se place à la deuxième position du Fun Club 40. W&W perd une place avec Caribbean Rave et se retrouve troisième.

La plus belle progression est signée Ofenbach avec Be Mine, le duo français gagne 58 places et se retrouve 10ème du Fun Club 40. Jonas Blue a aussi bien évolué ! Le DJ anglais gagne 45 places avec By Your Side, il est aujourd'hui 23ème du classement.



En revanche Bakermat perd 12 places avec Living, le DJ se retrouve vingtième du Fun Club 40.