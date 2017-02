Découvrez le classement des meilleurs titres dancefloor du moment.

par Laura Lefebvre publié le 11/02/2017 à 20:00

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Gros changement dans le top 3 du Fun Club 40 cette semaine. Très belle remontée de Sound Of Legend qui gagne 18 places et se retrouve n°1 du classement avec Sweet (Lalala). Kungs perd une place avec I Feel So Bad et se retrouve deuxième, suivi de W&W avec Caribbean Rave en troisième position.



Très belle progression de Jonas Blue avec By Your Side, et Kaaze avec Overrunning, qui gagnent 46 places et sont respectivement 31 et 34ème du Fun Club 40.



En revanche Los Hermanos avec Siento perd 21 places et se retrouve à la 27ème place.