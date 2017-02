Découvrez le classement des meilleurs titres dancefloor du moment.

par Laura Lefebvre publié le 25/02/2017 à 20:21

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Cette semaine le top 3 reste inchangé. W&W est toujours en tête avec Caribbean Rave, Sound of legend garde sa deuxième place avec Sweet et enfin Kungs conserve également sa troisième position avec I Feel So Bad.



Mike Perry enregistre la meilleure performance de la semaine avec The Ocean. Le Dj gagne 40 places au Fun Club 40. Chainsmokers réalise une belle montée, le duo américain gagne 32 places avec leur titre Paris.



En revanche Legend B avec Lost In Love 2K16 et Eva Simons avec Escape From Love perdent respectivement 11 et 10 places au Fun Club 40.