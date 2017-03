BASADA - Get Get down ( Radio Edit )

Laurent H Better of alone

Mosimann - Never let you go feat. Joe Cleere (Official video)

Dimitri Vegas & Like Mike vs Diplo - Hey Baby (feat. Deb's Daughter) [Official Music Video]

Jax Jones - You Don't Know Me ft. RAYE

publié le 18/03/2017 à 20:13

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Pour la troisième semaine consécutive Sound Of Legend est premier du classement avec Sweet. Très belle performance de Jax Jones qui gagne 4 places avec You Don't Know Me et se retrouve 2ème cette semaine. Don Diablo quant à lui perd une place avec Cutting Shapes et se retrouve n°3 du Fun Club 40.

Maeva Carter enregistre une très belle remontée cette semaine avec son titre Life Is Short. Elle grimpe de 48 places et se retrouve 11ème. Basada avec Get Get Down est à la 22ème place, il gagne 38 places.



En revanche Laurent H avec Better Of Alone perd 12 places et se retrouve 20ème du Fun Club 40.