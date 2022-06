Beyoncé annonce son grand retour avec le projet "Act 1 : Renaissance"

Queen B est de retour. La pop star américaine vient d'annoncer via un tweet sur le compte Tidal [application de streaming musical, ndlr] l'arrivée de son prochain projet musical. Baptisé Act 1 : Renaissance, celui-ci paraîtra le 29 juillet prochain. Une annonce pas si étonnante que cela puisque la chanteuse avait laissé perplexes les internautes du monde entier en supprimant toutes ses photos de profil sur ses réseaux sociaux il y a peu.

Ce nouvel album, probablement le premier d'une série au vu du titre, est composé de 16 morceaux comme on peut le constater sur les plateformes de streaming. D'après les informations du tabloïd The Sun, Beyoncé "a écrit tous les titres pendant la pandémie, lorsqu'elle était désespérée et voulait absolument être sur scène et avec ses fans", précisant plus loin que "cet album et la promotion seront les plus interactifs depuis le début de sa carrière, car elle veut aller auprès des fans".

Une annonce événement quand on sait que le dernier album de la star, Lemonade, remonte à 2016. Act 1 : Renaissance sera le 7e disque de Beyoncé. Il est d'ores et déjà possible de le précommander sur le site Internet de la chanteuse.