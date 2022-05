Britney Spears : un retour sur scène à Las Vegas envisagé pour 2023 ?

L'année 2023 marquera t-elle le retour scénique de Britney Spears ? Après moultes péripéties dans sa vie personnelle, voilà qu'il se pourrait que la chanteuse, icône des années 2000, revienne sur le devant de la scène lors d'une nouvelle résidence au Resorts World, l'un des hôtels les plus prestigieux de Las Vegas dans lequel la star a séjourné plusieurs fois.

D'après les informations du magazine The Sun, Britney Spears aurait été courtisée par l'établissement afin de mettre en place, d'ici l'année prochaine, une série de plusieurs représentations. Les gérants auraient sorti le grand jeu pour faire succomber l'interprète de Toxic. "Ils l'accueillent et dînent avec elle lors de ses escapades et lui montrent à quel point ils sont sérieux", a déclaré la source, évoquant la suite de 15.000 dollars par nuit que l'hôtel a déployée pour elle.

L'objectif étant clair, la faire craquer afin d'en faire la star de ce complexe hôtelier, au même titre que Céline Dion qui cette année devait s'y installer dans le cadre de sa résidence, aujourd'hui annulée en raison de souci de santé. "C'était le second voyage de Britney au Resorts World le week-end dernier avec son petit ami Sam et, notamment, son agent", rapporte cette même source. L'hôtel a déployé toute une opération de séduction autour de la star de la chanson. Une image a ainsi été projetée sur la devanture de l'établissement avec écrit : "Resorts World aime Britney."

Pour l'heure, rien n'a été confirmé, même si on imagine déjà la réjouissance des fans quant à un retour sur scène de Britney. Celui-ci pourrait d'ailleurs s'accompagner d'un retour musical. Affaire à suivre.