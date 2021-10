The Weeknd : son album, "The Dawn" est prêt et il s'est inspiré de Britney Spears

Encore un peu de patience ! Les fans de The Weeknd attendent de pied ferme l'album qui succédera à After Hours. C'est désormais officiel, il s'agira de The Dawn qui sera disponible cet automne, sans plus de précisions pour le moment.

Le chanteur l'a annoncé dans son podcast hebdomadaire, Memento Mori, et a ajouté qu'une collaboration sera à découvrir avec un artiste qui l'avait inspiré lorsqu'il était enfant. Côté clips, des "longs-métrages intéressants" sortiront en même temps pour accompagner les sons.

The Weeknd a également fait une confidence plutôt étonnante. Les morceaux de Britney Spears, Toxic et Everytime, ont été des inspirations pour la création de cet album. Il est bon de rappeler que Everytime est le titre le plus personnel de la chanteuse, écrit à l'époque où elle venait de rompre avec Justin Timberlake. Patience donc pour découvrir le résultat, sans oublier qu'un morceau avec la Swedish House Mafia a également été teasé.

