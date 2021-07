Cartman, Camille Cerf et Mikka, Greg et Paga ("Les Marseillais")... Découvrez les nouveaux rendez-vous Fun Radio

De nouveaux rendez-vous pour encore plus de plaisir. Fun Radio enrichit sa grille des programmes avec l'arrivée de trois nouvelles émissions qui viendront divertir nos auditeurs et auditrices dès la rentrée prochaine. À partir du 30 août, passez vos soirées avec Cartman - figure emblématique de la radio - et sa joyeuse bande de potes, du lundi au jeudi de 21h à minuit dans un nouveau concept différent de ce qui se fait habituellement sur les radios musicales.



Dès le 23 août, Camille Cerf et Mikka Rocchia seront le nouveau duo incontournable du week-end sur Fun Radio. Chaque samedi et chaque dimanche, de 13h à 14h, la Miss France 2015 et l'animateur qui officie chaque jour dans Bruno dans la radio, vous accompagneront dans une émission surprenante qui mettra en avant un récapitulatif des événements les plus drôles et incroyables arrivés dans la semaine.



Et enfin, Greg (plus connu sous le nom de Bebew) et Paga, candidats marquants des Marseillais, à la résonance forte sur les réseaux sociaux, débarqueront sur l'antenne de Fun Radio un dimanche par mois, de 21h à minuit, pour apporter la folie qu'est la leur et partager un moment avec nos auditeurs et auditrices. Une émission inédite dans laquelle les deux personnalités du programme de W9 parleront de leur actualité de candidat de télé-réalité et des coulisses du métier.

Cartman arrive sur Fun Radio Crédit : M6