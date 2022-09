Cathy Guetta sur Fun Radio : "On a eu un conte de fées extraordinaire avec David"

Réserver un DJ en un clic. Voici la promesse de Djaayz, une application mobile créée par Cathy Guetta, véritable connaisseuse des soirées. Et pour cause, la femme d'affaires a mis en place certaines des plus grands événements de la nuit à Paris, mais aussi à l'étranger. Et notamment à Ibiza avec les soirées "F*** Me I'm Famous", fondées avec son ex-mari David Guetta. Le duo a fait danser les plus grandes stars de la planète dans ses clubs.

Toujours animée par cette passion pour la musique et les soirées, Cathy Guetta dévoile son nouveau projet porté sur du booking pour DJ. En effet, grâce à Djaayz, il vous est possible de vous offrir les services d'un DJ pour un événement (mariage, anniversaire, crémaillère, etc.). Une application pensée pendant la pandémie.

"Avec le Covid-19, mon travail s'est retrouvé à l'arrêt. Je n'ai plus travaillé avec cette baisse d'activité. Le monde événementiel, on a été les premiers à fermé et les derniers à rouvrir. Pendant deux ans, j'ai cogité avec mon associé Raphaël Aflalo", nous a-t-elle expliqué sur Fun Radio.

Sa fantastique idylle avec David Guetta

Cathy est revenue sur sa relation avec le père de ses deux enfants, David. Une histoire d'amour fabuleuse qui a marqué à tout jamais sa vie. "On s'est connus très jeune. Il était étudiant à Nanterre et moi petite serveuse dans les boîtes de nuit. On s'est aimé, on s'est aidé. On a eu ce parcours de dingue. On s'est marié, on a eu deux beaux enfants. Et puis un jour, ça ne va plus alors - c'est le conseil que je donne à tout le monde - mais il faut réussir aussi ses divorces. C'est ma famille. Il est tout pour moi et moi tout pour lui", a déclaré Cathy Guetta au micro de Fun Radio. Cathy et David se sont séparés en 2014, amis reste l'un des couples les plus iconiques des nuits parisiennes.