Coupe du monde 2022 : après Dua Lipa, Shakira décline à son tour l'invitation du Qatar

Elle ne chantera finalement pas. Shakira ne sera pas présente lors de la cérémonie d'ouverture de la prochaine Coupe du monde de football qui prendra place au Qatar évoque la chaîne espagnole Telecinco. Selon les informations évoquées par le média, la star colombienne aurait purement et simplement décliné l'invitation pour venir chanter dans le stade Al-Bayt où le coup d'envoi de la compétition sera donné. Quelques jours plus tôt, de nombreuses rumeurs insistantes faisaient état de sa présence, provoquant ainsi une vague de messages haineux sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que cette Coupe du monde au Qatar est fortement remise en question par plusieurs artistes. Dua Lipa avait de son côté indiqué en début de semaine qu'elle ne chanterait pas non plus. "Il y a actuellement un tas de spéculations au sujet de ma participation à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar. Je ne jouerai pas et je n’ai participé à aucune négociation pour jouer", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : "J’ai hâte de visiter le Qatar lorsqu’il aura rempli tous les engagements en matière de droits de l’homme qu’il a pris, lorsqu’il a remporté l’organisation de la Coupe du monde."

Rod Stewart, star du rock, a également refusé un chèque de 1 million d'euros pour se produire lors de l'événement sportif. Une Coupe du monde fortement décriée qui verra malgré tout la présence d'autres stars comme David Guetta, Major Lazer, Tiësto, Armin van Buuren, J. Balvin, Post Malone, Enrique Iglesias, Maroon 5 ou bien encore Robbie Williams.