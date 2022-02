Daft Punk : après le buzz gigantesque, que peut-on attendre d'eux ?

Après s'être séparé le 22 février 2021, dans une vidéo intitulée Épilogue diffusée sur YouTube, les Daft Punk ont réactivé leurs réseaux sociaux un an plus tard et ont même créé un compte Twitter et une chaîne Twitch. C'est sur ce service de streaming que le duo français a diffusé par surprise un concert datant de 1997 enregistré à Los Angeles où ils ne portaient pas leurs fameux casques. Plus de 170 000 personnes se sont connectées en direct pour suivre ce moment historique. Un chiffre hallucinant pour un groupe qui n'était pas présent sur cette plateforme quelques minutes auparavant.

Dans la foulée, les Daft Punk ont proposé une réédition de leur premier album, Homework, qui fête ses 25 ans, avec neuf remixs inédits, ainsi que la mise en vente de vinyles collectors d'Homework et d'Alive 1997. Les stocks ont été épuisés en quelques secondes.

La question se pose désormais, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo vont-ils se reformer ou reproposer ce genre de surprise à l'avenir ? Nicolas Farmine, journaliste et spécialiste des Daft Punk, était l'invité du Studio Fun Radio, notre émission de 16h à 19h pour décrypter la situation : "Créer un compte Twitter, un compte Twitch, relancer les plateformes, ressortir un logo, ce n'est pas juste pour sortir un seul live. Mon idée, c’est qu’ils vont se servir de ces réseaux sociaux pour archiver leur travail. Ils ont souhaité le faire en commençant par Homework, un album qui a eu 25 ans cette année, et ils en ont profité pour faire un clin d’œil aux fans de la première heure. Pourquoi pas d'autres concerts par la suite, comme ceux de la tournée Alive de 2007 ? Le doute est permis, mais pour moi, il n'y aura pas de contenu exclusif. Le groupe est bien terminé depuis 2021, c'est marqué sur Twitter."

Et comme le hasard fait bien les choses, une biographie écrite par Pauline Guéna et Anna Sophie Jahn - annoncée avant ce buzz - intitulée Daft vient de sortir aux Grasset. Comme dirait une certaine voix, c'est tout pour le moment. Mais les Daft Punk, même séparés, peuvent revenir à tout moment pour refaire ce type de surprise... et c'est tout ce qu'on espère.

