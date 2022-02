Daft Punk : le duo français prépare-t-il son retour ?

Des génies du marketing. On avait quitté les Daft Punk il y a un an jour pour jour avec leur vidéo intitulée Épilogue. C’était la fin d’une carrière entamée en 1993 et durant laquelle Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont marqué l’histoire de la musique avec des titres comme One More Time, Get Lucky ou encore Starboy avec The Weeknd. L’annonce de leur séparation avait provoqué un hommage planétaire. Mais seraient-ils de retour ?



Sans prévenir personne, les Daft Punk ont publié ce mardi soir leur logo, qui est l'artwork de leur premier album Homework sorti en 1997, sur Instagram et Facebook. Les likes se comptent déjà en dizaine de milliers. Dans la foulée, le duo a également créé son compte twitter @daftpunk qui a dépassé les 10 000 abonnés en moins de 60 minutes, ainsi qu’une chaîne Twitch. À chaque fois, les Daft Punk ont mis le même logo rouge sur fond noir et cette description : “Daft Punk (1993 - 2021)”.



Un lien avec 1997

Dans la soirée, les Daft Punk ont également publié sur Instagram un visuel d'un de leur premier concert, Daftendirektour, à Los Angeles en 1997. Un flyer historique qui ne fait qu'alimenter la rumeur d'un retour chez les fans. Le site web officiel daftpunk.com a aussi été mis à jour avec écrit 97 et la possibilité de s'inscrire à une newsletter.

Les réactions sont déjà nombreuses. “Par contre il se passe quoi avec Daft Punk ? Je prie pour qu’ils soient de retour avec un album, un show, peu importe, mais j’en crève” a écrit Tony Romera, DJ français bien connu chez Fun Radio sur Twitter. “Confirmation qu'il se passe quelque chose sur la planète Daft Punk. On ne sait pas encore ce que tous ces changements sur les réseaux sociaux veulent dire, mais ça ne peut qu'annoncer du bon pour les fans” explique de son côté Nicolas Farmine, journaliste pour Le Figaro.

Alors, un album ? Un single ? Un concert ? Une tournée ? Des NFT ? Ou une simple mise à jour ? Comme toujours avec les Daft Punk, la patience est de mise.

