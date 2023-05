Fun Radio Ibiza Experience 2023 : ce qu'il faut retenir de cette incroyable 7e édition

Une soirée mémorable. De Joël Corry à Steve Aoki, six artistes de talent se sont enchaînés sur la scène parisienne, sans oublier les DJ résidents de Fun Radio, pour un show titanesque. Chacun se souvient encore d'un moment, d'une musique, d'une lumière, d'un effet visuel, d'une rencontre peut-être.

Grâce à une scénographie particulièrement travaillée, les DJ ont pu offrir des sets savoureux et intenses dans une salle parisienne pleine à craquer. Dans une ambiance survoltée les artistes se sont succédé sur la sublime scène mise en place par les équipes de Hï Ibiza - société de production habituée à réaliser les shows des plus grands DJ du monde.

Les 15.000 fans rassemblés dans l'enceinte n'ont pas manqué de chanter, danser et s'amuser sur les musiques de leurs artistes préférés. Un doux moment de communion musicale. Nous vous proposons quatre choses à retenir de cette édition 2023.

Une salle comble

Les habitués vous le diront à coup sûr. Depuis la création de Fun Radio Ibiza Experience en 2016, la salle de l'Accor Arena n'a peut-être jamais été autant remplie. Dans les gradins, aucune place n'était laissée vacante et la fosse débordait jusqu'à l'entrée. L'ambiance était grande bout en bout pendant les sets, mais également à l'annonce de chaque artiste. Difficile de dire qui gagne le trophée du DJ le plus attendu à l'applaudimètre...

De grandes premières

Joël Corry l'a annoncé en direct dans l'émission Le Studio Fun Radio, de 16h à 19h, Fun Radio Ibiza Experience 2023 était sa toute première soirée en France. "Merci Paris, à bientôt", a-t-il publié sur ses réseaux sociaux. Notre pays va-t-il devenir un nouvel eldorado pour lui et ses tubes ? Alok, tout droit venu du Brésil et ami de Neymar, était dans la même situation. En revanche, Alan Walker avait su remplir Le Zenith de Paris à lui tout seul quelques mois auparavant et Steve Aoki connaît bien la capitale française et a même été la tête d'affiche de l'after show au Phantom.

Des amis réunis sur scène

La venue de Steve Aoki sur scène était particulièrement attendue. Habitué des plus grands festivals du monde comme Tomorrowland, l'Américain n'a pas failli à sa réputation avec son célèbre "Cake Me" (il a envoyé une dizaine de tartes à la crème dans la fosse). Un Crowd Control [musique qui fait déplacer les spectateurs de la gauche vers la droite, ndlr] a également été lancé en compagnie d'Alan Walker et d'Alok, restés spécialement pour ce moment. Une belle image d'un trio qui s'apprécie et partage un amour inconditionnel pour la musique électronique.

Une 8e édition annoncée pour 2024

C'était la surprise de fin : l'annonce d'une nouvelle soirée déjà réservée à l'Accor Arena pour le vendredi 5 avril 2024. Si le line-up n'a pas été annoncé (il faudra attendre quelques mois et se montrer patient), les plus motivés voulant être sûrs de ne pas manquer cet événement peuvent d'ores et déjà réserver leurs billets "early birds" à des tarifs préférentiels. Vous pouvez accéder à la billetterie via le site officiel funradioibizaexperience.fr.