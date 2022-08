Tomorrowland : simplement le meilleur festival électronique de la planète

Considéré comme étant l'un des festivals de musique les plus impressionnants, Tomorrowland n'a pas failli à sa réputation cette année 2022. Après avoir connu une période d'absence longue de deux ans en raison de l'épidémie de Covid-19, voici donc qu'il revient en force pour faire vibrer ses près de 600.000 festivaliers. Un show unique. Une expérience incroyable. Une scénographie impressionnante.

Tomorrowland est une folie musicale qu'on se doit de vivre au moins une fois dans sa vie. Souvent appelé le "Disneyland pour adultes", le festival est un pur régal qui vit sans cesse. Immensément grand, il fourmille de détails. Nourriture, supermarché, stands de merchandising, scènes musicales, campings... Une véritable ville à découvrir.

Fun Radio a pu passer trois jours complets, lors du dernier week-end, qu'il vous a été possible de suivre sur notre antenne, nos réseaux sociaux, et notre site internet. On vous explique pourquoi Tomorrowland est un vrai rouleau compresseur qui éteint la concurrence.

Le gigantisme à son apogée

Soyez prêts à marcher intensément en venant à Tomorrowland. Le festival s'étend sur pas moins de 45 hectares et sa ville (DreamVille), où se situent les campings, mesure environ 62 hectares. Des chiffres qui donnent le tournis. Il faut dire que les milliers de festivaliers sont sans cesse en mouvement pour aller voir leurs artistes préférés mixer sur les 17 différentes scènes. Chacune d'entre ayant sa particularité. Tête de dragon, visage angélique, bouquins géants, tour au design futuriste... Ce sont de véritables décors dignes des plus grands films hollywoodiens.

L'ambition est ici claire : faire rêver le temps d'un week-end les fans de musique électronique et ainsi les transporter dans un univers coupé du monde où seule la musique prédomine. Les organisateurs y mettent donc le paquet. En 17 ans d'existence, Tomorrowland a su offrir une expérience unique à ses visiteurs. D'année en année, celle-ci se perfectionne.

Les stands de nourriture sont extrêmement variés Crédit : Nassim Aziki

Une mainstage magnifiée d'année en année

C'est l'un des points les plus impressionnants du festival : la mainstage. Cette colossale scène principale accueille chaque soir les plus grands noms de la scène électro. Diplo, Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet, Tiësto, Kungs et Martin Solveig. Pour cette année, les organisateurs ont décidé de proposer un décor sublime. D'une hauteur de 53 mètres, et d'une largeur de 270 mètres, baptisée "The Reflection of Love", elle ébahit. On se croirait dans un film Star Wars ou bien Thor. 1 273 lampes, 214 haut-parleurs, 61 lasers, et 18 fontaines viennent offrir un show éblouissant chaque soir. Une prouesse de taille capable d'accueillir pas moins de 100 artistes.

La mainstage de Tomorrowland en 2005 Crédit : Tomorrowland

De la nourriture pour tous les goûts

Bien plus qu'un temple de la fête, Tomorrowland est aussi un endroit qui regorge de nourriture en veux-tu en voilà. C'est bien simple, il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez fans de burgers, de gaufres, de sushis, de pizzas, de pâtes, de nouilles, de glaces, de frites belges, et bien d'autres... il est possible de manger de tout.

Le festival propose en effet différents stands étalés dans des coins précis du parc et de DreamVille. Tout ceci peut être uniquement acheté en Pearl (la monnaie officielle de Tomorrowland). Si vous êtes à court d'argent, il vous est possible de recharger votre carte en ligne via l'application du festival ou bien à des points dédiés disséminés un peu partout dans le parc.

Un spectacle féérique

Tomorrowland offre un spectacle d'une beauté sans nom. Entre feux d'artifice incroyables, effets pyrotechniques saisissants, jeu de lumières majestueux, le festival est un petit bijou de mise en scène soignée. Lors des sets, on reste subjugués par la beauté visuelle proposée. C'est bien simple, personne ne fait mieux aujourd'hui. On est électrisé, comme emporté dans un rêve qui dure trois jours et qu'on ne voudrait pas quitter.





Ce temple de la musique électronique où tous les DJ rêvent d'y jouer un jour est une expérience unique qu'on se doit de vivre ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Que vous soyez fans ou non de musique électronique, Tomorrowland un festival exceptionnel. Le meilleur tout simplement.