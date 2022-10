Fun Radio Ibiza Experience 2023 : comment réserver vos places

Un événement Fun Radio à ne surtout pas louper. Fun Radio Ibiza Experience revient le 28 avril 2023 dans l'une des salles les plus majestueuses de la capitale française, l'Accor Arena. La précédente édition a su offrir son lot de surprises en conviant certains des plus grands DJ de la planète (Kungs, Bob Sinclar, Don Diablo, R3hab, Purple Disco Machine, Ofenbach et Afrojack) lors d'une soirée exceptionnelle.

Dans une ambiance survoltée, les DJ se sont succédé sur la sublime scène mise en place par les équipes de Hï Ibiza - société de production habituée à réaliser les shows des plus grands DJ du monde. Plus de 15.000 fans étaient réunis pour célébrer la musique avec Fun Radio.

Alors forcément, notre antenne souhaite faire encore mieux pour la 7e édition qui arrivera dans quelques mois. Pour réserver vos places, une salle adresse : funradioibizaexperience.fr.