Fun Radio Ibiza Experience : où et comment suivre le concert ?

Une nouvelle édition encore plus forte. Fun Radio Ibiza Experience revient dans la capitale française pour notre plus grand plaisir et compte bien faire danser les auditeurs et auditrices de notre antenne lors d'un concert unique à l'Accor Arena. Comme chaque année, depuis 2016, l'événement électro de l'année accueillera une prestigieuse liste d'artistes internationaux.

Kungs, Bob Sinclar, Don Diablo, R3hab, Purple Disco Machine, Ofenbach ou bien encore Afrojack enflammeront la salle parisienne pour tous les amoureux de musique électronique. Durant plusieurs heures de show, les meilleurs DJ de la planète n'auront qu'une seule mission : vous transporter à Ibiza le temps d'une soirée.

Pour suivre ce concert événement, il vous suffit d'écouter l'antenne de Fun Radio dès 19h afin de ne pas manquer le début du show qui commencera à partir de 20h. L'ensemble des mix est à suivre également sur tous nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et en vidéo et en audio sur le site funradio.fr et l'application mobile Fun Radio.