Fun Radio Ibiza Experience 2023 : découvrez les nouveaux DJ confirmés à l'Accor Arena

Qui sont les nouveaux DJ confirmés à la prochaine édition de Fun Radio Ibiza Experience ? L'événement électro de l'année s'apprête à faire son grand retour en 2023 et nous réserve bien des surprises. Dans la mythique salle de l'Accor Arena, certains des plus grands DJ de la planète vont offrir un show unique aux auditeurs et auditrices de Fun Radio.

Il y a quelques jours de cela, nous apprenions avec joie la présence de KSHMR et Steve Aoki. Deux noms particulièrement enthousiasmants qui secoueront à coup sûr la salle parisienne. Aujourd'hui, deux nouveaux noms viennent d'être annoncés. Il s'agit de Joel Corry et Alok. Des artistes aux tubes imparables qui enflammeront la scène.

Pour récupérer les dernières places et assister à ce concert unique à Paris, rendez-vous sur funradioibizaexperience.fr.