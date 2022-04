Une fin de soirée mémorable. Afrojack, connu pour ses morceaux percutants et enivrants, s'est illustré de façon brillante sur la scène de l'Accor Arena vendredi 29 avril. En effet, l'artiste néerlandais a montré à quel point il maîtrise ses platines et ses sets. Devant une foule en délire, celui qui a commencé le piano à cinq ans a joué ses plus beaux titres.

Suivi par près de 4 millions de personnes sur Instagram, le fidèle ami de David Guetta, nous avait déjà honoré de sa présence en 2017 et 2019 à Fun Radio Ibiza Experience. Pour cette édition 2022, le DJ originaire des Pays-Bas n'a pas failli à sa réputation puisque les milliers d'auditrices et d'auditeurs de Fun Radio ont été conquis.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient voir ou revoir la prestation de Don Diablo, cliquez sur la vidéo et l'audio disponibles ci-dessus.