PÉPITE - Don Diablo en interview et en mix dans Le Before Fun Radio

Une carrière florissante et un goût très prononcé pour l'excentrisme. Don Diablo, DJ producteur de renom s'est confié, mercredi 22 septembre dans Le Before Fun Radio. L'artiste néerlandais de 41 ans a répondu sans détour aux questions de notre animateur Alex Wat. Souvenez-vous, l'année dernière, en 2020, pendant le confinement, l'artiste avait proposé un livestream très particulier... dans ses toilettes. Un endroit surprenant qui a amusé les internautes du monde entier.

"J'essayais juste de penser différemment. Je me suis dit : 'quel est l'endroit le plus petit où je peux faire un live ? Mes toilettes !' (...) Mon esprit marche comme ça. Quand tout le monde veut aller à droite, moi j'aime aller à gauche. Et c'était aussi le DJ Set le plus inconfortable de toute ma vie", a expliqué Don Diablo au micro de Fun Radio.



Aujourd'hui, Don Diablo nous dévoile son nouvel album. Baptisé Forever, celui-ci se veut apporter un vent de fraicheur. Un disque qui a mûri dans la tête du DJ depuis maintenant trois ans. "J'ai commencé a y penser il y a trois ans et demi. Juste après la sortie de mon album Future (...) J'ai terminé Forever juste avant la pandémie et j'ai fait quelques tournées, notamment chez vous à Paris. Avec l'arrivé de la pandémie, j'ai pensé que c'était une bonne idée pour me réinventer, repenser un peu ma musique, passer plus de temps solo", nous a raconté l'artiste.